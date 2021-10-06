الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة وإسبانيا تحقق أعلى مستوى في تاريخها خلال سبتمبر

بلغت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقط خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ملياراً و251 مليوناً و955 ألف دولار، بينما سجلت صادراتها إلى إسبانيا 920 مليون خلال الفترة نفسها، وذلك في أعلى مستوى للصادرات التركية إلى البلدين على أساس شهري.

وبحسب معلومات من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فقد زادت الصادرات التركية بنسبة 30 في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي محققة 20 مليار و783 مليون و277 ألف دولار.

ووفقاً للبيانات زادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 45,6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بينما زادت صادراتها إلى إسبانيا بنسبة 39,3 في المئة.

ويعد قطاع الحديد والصلب من أعلى القطاعات طلبا من قبل الولايات المتحدة وحقق مبيعات خارجية وصلت إلى 203 ملايين و850 ألف دولار الشهر الماضي، تليه قطاعات صناعة السيارات والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والمجوهرات والمواد الكيميائية والملابس الجاهزة والسجاد على التوالي.

وحقق قطاع صناعة الملابس الجاهزة أعلى مبيعات تصدير إلى إسبانيا، بلغت 294 مليونا و979 ألف دولار، ثم قطاع الحديد والصلب، وصناعة السيارات، والمنتجات الكيميائية، إضافة إلى والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والمنسوجات والمواد الخام ومنتجات التعدين.

واحتلت ولاية إسطنبول المركز الأول في التصدير إلى الولايات المتحدة وإسبانيا، تلتها ولايات غازي عنتاب وكوجالي وبورصه.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا ضمن الدول الخمس الأولى التي تصدر لها تركيا خلال هذه الفترة إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.