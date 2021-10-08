رئيس بيغاسوس للطيران يصبح أول تركي يرأس اتحاد النقل الجوي الدولي

تم انتخاب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية "بيغاسوس"، رئيساً جديداً لمجلس محافظي اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يرمز له بالحروف الأولى "IATA".

ووفقاً لبيان صادر عن شركة النقل التركية الأربعاء، سيبدأ "محمد توفيق نانة" Mehmet Tevfik Nane ولايته التي تبلغ مدتها عاماً واحداً مع بداية أعمال الجمعية العامة السنوية الثامنة والسبعين التي ستعقد في يونيو/حزيران 2022، وسيكون أول رئيس تركي لمجلس IATA.

وأضاف البيان أن "نانة" سيصبح أيضاً عضواً في لجنة رئاسة اتحاد النقل الجوي الدولي لثلاث فترات.

وجاء في البيان: "نظراً لأن اتحاد النقل الجوي الدولي يمثل اليوم 82% من إجمالي الحركة الجوية، بعضوية 290 شركة طيران من 120 دولة، فإن مهمتنا الأكبر هي العمل حتى تعود صناعتنا التي تعد قوة دافعة للاقتصادات العالمية، إلى ما قبل مستويات الوباء في أسرع وقت ممكن وتواصل نموها المستدام".

وكان "روبن هايز" الرئيس التنفيذي لشركة "جيت بلو" والرئيس الحالي لمجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي، قد بدأ مهامه في ختام الاجتماع العام السنوي الـ 76 للاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتم تمديد ولايته إلى ما بعد الدورة العادية التي مدتها عام واحد بسبب الانقطاعات في دورة الاجتماعات السنوية نتيجة الوباء.