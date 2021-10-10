عائدات صادرات السجاد التركي تتجاوز ملياري دولار خلال 9 أشهر

بلغت عائدات تركيا من صادرات السجاد، مليارين و341 مليون و17 ألف دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات من اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، فإن عائدات صادرات السجاد، حققت نمواً بنسبة 32.3 بالمئة، خلال الفترة المذكورة، وذلك مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي.

ووصل السجاد التركي، خلال هذه الفترة، إلى أسواق 174 دولة حول العالم.

وعلى صعيد المناطق المستوردة، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا والشرق الأوسط، قائمة الأكثر استيراداً للسجاد التركي.

وخلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، بلغت عائدات السجاد التركي، 3 مليارات و174 و471 ألف دولار.

وقال صلاح الدين قبلان، رئيس مجلس قطاع السجاد لدى مجلس المصدرين الأتراك، إنهم يستهدفون رفع عائدات صادرات السجاد إلى 3 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أن قطاع صناعة السجاد، حقق نمواً هذا العام بنسبة 10 بالمئة.