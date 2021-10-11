تركيا.. تراجع معدل البطالة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي

انخفض معدل البطالة في تركيا بنسبة 0,9 في المئة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن معدلات البطالة في شهر أغسطس كانت هي نفسها في شهر يوليو/ تموز بنسبة 12,1 في المئة في حين زاد عدد العاطلين عن العمل لمن هم فوق سن الخامسة عشرة بمقدار 11 ألف شخص.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة 3 ملايين و965 ألف شخص.

وانخفض معدل البطالة للشباب الذي يقعون في الفئة العمرية ما بين 15-25 بنسبة 0,1 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، ليصبح 22,7 في المئة، في حين ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0,4 في المئة ليسجل 32,6 في المئة.

يذكر أنه تم تعديل معدل البطالة الذي سجل في شهر يوليو الماضي من 12 إلى 12,1 في المئة.