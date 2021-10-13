مباحثات تركية ألمانية لتعزيز العلاقات التجارية

بحث وزير التجارة التركي محمد موش، الأربعاء، مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، العلاقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، عقد عبر اتصال مرئي، بحسب بيان وزارة التجارة التركية.

وأوضح البيان أن الاجتماع يعلب دورا مهما في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل تحديث الاتحاد الجمركي، والاتفاقية الأوروبية الخضراء، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

كما تناول أيضا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا على حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبرلين.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 37 مليار دولار في 2020، مؤكدا رغبة الجانبين في رفعه إلى 50 مليارا، في الفترة المقبلة.