تركيا.. عزل 3 مسؤولين بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل اثنين من نواب محافظ البنك المركزي وعضو بلجنة السياسات النقدية وعين نائباً جديداً لمحافظ البنك وعضوا بلجنة السياسات النقدية.

وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية واحدا بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1875 مقابل الدولار الأمريكي، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19 بالمئة.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء اليوم الأربعاء أن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما يقفان جنبا إلى جنب.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 بالمئة من 19 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي20 بالمئة.



وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 أكتوبر تشرين الأول.