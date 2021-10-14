وزير المالية التركي يلتقي نظراءه في اجتماع مجموعة العشرين

أجرى وزير المالية والخزانة التركي لطفي ألوان، سلسلة لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول، ضمن مشاركتهم في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي بيان نشره على تويتر، الخميس، ذكر ألوان أن الاجتماع المنعقد تناول ضغوط التضخم العالمي والزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية وزيادة مستويات الديون العالمية.

وأوضح أنه التقى بوزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، وبحث معه خلال اللقاء العلاقات الاقتصادية الثنائية والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الاقتصادية العالمية في الآونة الأخيرة.

وبين ألوان أنه عقد مع نظيره الباكستاني شوكت تارين، لقاء مثمرا للغاية.

وقال: "ناقشنا قضايا زيادة التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والبناء والتعدين والسياحة".

وأضاف أنه التقى أيضا بنظيره السعودي محمد الجدعان، في إطار الاجتماع الوزاري.

ولفت أنهما ناقشا خلال اللقاء العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، وقضايا التجارة والاستثمار.