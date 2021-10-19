لأول مرة في تاريخ الجمهورية.. حصة تركيا في الصادرات العالمية تتجاوز 1 بالمئة

صرح وزير التجارة التركي محمد موش أن حصة تركيا في الصادرات العالمية تجاوزت 1 في المئة لأول مرة في تاريخ الجمهورية.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر أنه خلال عام 1980 كانت حصة صادرات تركيا 0.14 في المئة، و0.43 في المئة عام 2000، واصفا ذلك بالنجاح الكبير لبلاده في هذا المجال.

وقال موش: "كانت تركيا تصدر 1.5 مليار دولار سنويا في عام 1974، وفي عام 1990 كانت تصدر 1.5 مليار دولار شهريا، لكن بالأمس صدرنا 1.5 مليار دولار في يوم واحد. سوف نعمل بجدية من أجل أن ننتج المزيد.. سوف نصبح أقوى، سيستمر النجاح في مجال الصادرات وستنمو تركيا".

ووفقا لنظام التجارة العام، زادت الصادرات التركية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 30 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 20 مليار و783 مليون دولار.

وفي معلومات نشرتها الوزارة، ارتفع حجم التجارة الخارجية في سبتمبر بنسبة 19.9 في المئة، مقارنة الشهر نفسه من العام السابق وبلغ 44 مليار و169 مليون دولار، وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 88.9 بالمئة.

كما زادت الصادرات في الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الجاري بنسبة 36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق محققة 160 مليار و979 مليون دولار.