مباحثات تركية قطرية حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

بحث وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، الإثنين، مع أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة القطرية، حيث يزور المسؤول التركي الدوحة ليوم واحد، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها."

وبحسب الوكالة، سلط وزير التجارة والصناعة القطري، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة.

ويشهد التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وتركيا نموا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير/كانون ثان إلى أغسطس/آب 2021.