نمو صادرات تركيا من السفن واليخوت بنسبة 399 بالمئة

حققت صادرات تركيا من السفن واليخوت نموا ملحوظا بنسبة 399 بالمئة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 20.2 بالمئة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، فإن عائدات صادرات السفن واليخوت التركية بلغت الشهر الماضي 208 ملايين و205 ألف دولار.

وبهذا، تصدرت السفن واليخوت قائمة الصادرات التركية الأكثر نمواً في أكتوبر الماضي، وبلغت نسبتها 1.1 بالمئة ضمن إجمالي صادرات البلاد.

وفي الفترة المذكورة، وصلت صادرات تركيا من السفن واليخوت إلى 74 دولة حول العالم.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت روسيا القائمة بـ 101 مليون و559 ألف دولار، تلتها النرويج بـ 74 مليون و770 ألف دولار، ثم مالطا بـ 17 مليون دولار.