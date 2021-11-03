انطلاق منتدى "الثقافة والاقتصاد والتجارة بين تركيا والصين" في إزمير

انطلقت في ولاية إزمير غربي تركيا، الأربعاء، فعاليات منتدى "الثقافة والاقتصاد والتجارة بين تركيا والصين" بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وينظم المنتدى جمعية "التضامن والتكافل الصينية" في ولاية إزمير، ويستمر يوما واحدا.

ويأتي المنتدى احتفالا بالذكرى الخمسين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والصين.

وشارك في افتتاح المنتدى السفير الصيني لدى أنقرة ليو شاو بين، وعدد من الشخصيات الفاعلة في العلاقات بين الجانبين.

وفي كلمته، أكد شاو بين، متانة العلاقات التي تجمع الدولتين في مختلف المجالات، مشيدا بالتعاون الكبير من الجانب التركي لمواصلة العمل عن كثب في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن إزمير واحدة من أهم الوجهات السياحية في تركيا، كما توفر العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الصينيين.