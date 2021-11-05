مدير وكالة فيتش الدولية: تركيا تكيفت مع الصدمات وحققت نموا اقتصاديا

قال إريك أريسبي موراليس، المدير في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، إن تركيا تمكنت من تحقيق نموا في الاقتصاد إثر تكيفها مع أنواع مختلفة من الصدمات.

وأضاف موراليس"نتوقع نمو الاقتصاد التركي 9.2 في المئة نهاية العام الجاري".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى قوة الطلب المحلي، والانتعاش في الإنتاج بجانب الزيادة الكبيرة للصادرات التركية، متوقعا زيادة نمو الاقتصاد التركي 3.5 في المئة العام المقبل، ويرتفع معدل النمو من جديد إلى 4.5 بالمئة عام 2023.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية وزيادة أسعار الطاقة، سيؤثران على زيادة التضخم في الفترة المقبلة.

وذكر موراليس أنه من المتوقع أن يكون لزيادة عدد السياح عقب تخفيف القيود الوبائية، تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي.

وأردف: "نتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3 في المئة العام الجاري، وأن ينخفض 2.3 في المئة عام 2022 ويستقر عند 2.4 في المئة عام 2023".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وعندما ننظر إلى الماضي، نرى أن الاقتصاد التركي تمكن من النمو والتكيف مع أنواع مختلفة من الصدمات، هذا الأمر يبرز أمامنا كعنصر إيجابي،كما أن القطاع المالي في تركيا استطاع مقاومة الأزمات وتولى دور المرساة بالنسبة لتركيا على الصعيد المالي".

ورأى موراليس أن السلطات في تركيا مصممة على الحفاظ على الانضباط المالي.