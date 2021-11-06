الصادرات التركية إلى ليبيا تحقق 1.96 مليار دولار في عشرة أشهر

صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1.96 مليار دولار في الأشهر العشر الأولى من العام 2021.

جاء ذلك في بيان صادر عن مرتضى قرنفل، الجمعة، حول أرقام الصادرات التركية إلى ليبيا، شدد خلاله على أن "ليبيا سوق لا يجب إهماله، لما بها من فرص للاستثمار في كافة المجالات".

وأضاف البيان: "في حين بلغت صادرات تركيا إلى ليبيا 243 مليون دولار في أكتوبر/تشرين أول الماضي، فقد بلغت 1.96 مليار دولار خلال الأشهر العشرة من عام 2021، بزيادة تقدر بـ61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وتابع: "وبلغت تلك الزيادة 76% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي"، مضيفًا: "وجاءت أكبر زيادة في صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الشهر الماضي، في الصناعات الدفاعية، والطيران بنسبة بلغت 15 ألفًا و463%".

وزاد البيان موضحًا أن صادرات البندق ومنتجاتها جاءت في الترتيب الثاني بزيادة بلغت 633%، ثم الصلب بنسبة 358%، ثم المجوهرات والمنتجات الإلكترونيات والكهربائية".

وجاءت المجوهرات في مقدمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال أكتوبر، وفق البيان الذي أشار أنه تم تصدير مجوهرات بقيمة 43 مليون دولار في ذلك الشهر.

ثم جاءت الملابس الجاهزة ومنتجاتها في الترتيب الثاني بـ33 مليون دولار، والمواد الكيميائية بـ27 مليون، والحبوب والبقوليات بـ25 مليون، والأثاث والمنتجات الورقية بـ23 مليون.

كما أوضح قرنفل في بيانه إنه يتابع عن كثب العلاقات التجارية والسياسية القائمة بين الدولتين، مطالبًا رجال الأعمال والصناعيين الأتراك بزيادة استثماراتهم في ليبيا.