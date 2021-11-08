تركيا.. صادرات منطقة المتوسط تصل 12.9 مليار دولار في 10 أشهر

صرح نجدت سين، منسق اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط، أن صادرات منطقة البحر المتوسط في تركيا بلغت 12.9 مليار دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من هذا العام.

وأوضح في بيان صادر عنه، إن صادرات المنطقة حققت نموا بنسبة 47 بالمئة خلال الفترة بين يناير/كانون الأول – أكتوبر/تشرين الأول 2021 وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن صادرات المنطقة بلغت في شهر أكتوبر فقط 1.6 مليار دولار، لافتا أن بلدان أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، كانت ضمن الدول الأكثر استيرادا لصادرات المنطقة.