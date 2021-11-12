اليابان تستعد لإطلاق خطة تحفيز جديدة بـ350 مليار دولار

تستعد الحكومة اليابانية لإطلاق حزمة انفاق جديدة بقيمة أكثر من 40 تريليون ين (350 مليار دولار) لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات أحدث موجات جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "نيكي" عن مصادر (لم تسمها) أن الحكومة ستعلن عن حزمة التحفيز خلال الأسبوع المقبل.

وتشمل الحزمة، وفقا لمصادر الصحيفة منحا بمقدار مئة ألف ين (حوالي 876 دولارا) للأشخاص دون سن 18 عاما.

وقالت الصحيفة أن الحكومة ستمول جزءا من تكاليف الخطة بإصدار سندات جديدة.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت يتوقع خبراء عودة الاقتصاد الياباني للانكماش في الربع الثالث من العام الحالي، تحت ضغط موجة تفشي فيروس كورونا خلال صيف 2021، وأدت إلى ضعف الاستهلاك والمزيد من الإرباك في سلاسل التوريد.

ومن المقرر صدور التقرير الفصلي بشأن الناتج المحلي الإجمالي الياباني الإثنين المقبل.

وفي وقت تكافح الاقتصادات العالمية أزمة تضخم غير مسبوقة منذ عقود، فإن معدل التضخم في اليابان يحافظ على معدل منخفض للغاية قريبا من الصفر، منذ مارس/آذار 2020.

ويدعم معدل التضخم المنخفض توجهات البنك المركزي الياباني للإبقاء على سياسة نقدية مرنة للغاية، خلافا لما تواجهه البنوك المركزية في اقتصادات قوية اخرى كالولايات المتحدة وأوروبا، التي تواجه ضغوطا تضخمية د تجبرها على التحرك قريبا لأسعار الفائدة.

وتعتبر اليابان أكبر دولة مدينة في العالم من حيث نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، البالغة 237 بالمئة.

لكن ما يقلل من خطورة الديون اليابانية أن غالبيتها العظمى (حوالي 94 بالمئة) لدائنين محليين، منها 46 بالمئة للبنك المركزي نفسه، مقابل حوالي 6 بالمئة فقط ديون خارجية.