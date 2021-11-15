بورصة إسطنبول تحقق رقماً قياسياً في تعاملات اليوم

حقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (BIST 100) رقماً قياسياً خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع البنوك، ووصلت إلى 1.0709.88 نقطة في تعاملات النصف الأول من اليوم.

وسجل المؤشر زيادة بلغت 3.97 بالمئة بواقع 65.10 نقاط مقارنة بالإغلاق السابق له عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ليرتفع إلى 1.703,60 نقطة.

ووصل إجمالي حجم التعاملات خلال الفترة المذكورة إلى 18.7 مليار ليرة تركية (حوالي 1.87 مليار دولار).

وكان أعلى ارتفاع من نصيب مؤشر قطاع البنوك بنسبه 9.54 بالمئة، متأثراً بإعلان مجموعة BBVA المصرفية الإسبانية متعددة الجنسيات بأنها ستقدم عرض استحواذ طوعي لبنك "غارانتي" بتركيا.