نائب وزير الخزانة والمالية التركي: تبادلنا التجاري مع أذربيجان وصل إلى 3 مليارات دولار

قال نائب وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن بلاده عززت التبادل التجاري مع أذربيجان ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة لـ "نباتي" في إطار فعاليات منتدى الأعمال الدولي الذي انطلق أمس في العاصمة الأذربيجانية باكو ويستمر لغاية 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد".

وأضاف نباني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصل إلى ما يقارب 3 مليارات دولار، خلال العام الحالي.

وأكد على أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار، خلال 5 أعوام.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني، ميكائيل جباروف، إن انتصار بلاده على أرمينيا في إقليم "قره باغ"، فتح الباب أمام العديد من الفرص الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي.

وأعرب عن ترحيبهم بالعمل مع "موصياد" في العديد من المشاريع المتواصلة في بلاده، وخاصة في "قره باغ."

من جانبه، قال أرول يارار، رئيس منتدى الأعمال الدولي والرئيس المؤسس لـ "موصياد"، إنهم يرغبون في مشاركة تجربة تركيا بمجالات السياحة والزراعة، مع أذربيجان.

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف رجل أعمال من مختلف دول العالم، نصفهم من تركيا.

وتنظم "موصياد" المنتدى، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الأذربيجانية، وبدعم من وزارة التجارة التركية.

ومن المقرر أن يتيح المنتدى الفرصة لعقد مباحثات بين رجال الأعمال من مختلف القطاعات، الذين جاءوا مما يزيد على 30 دولة.