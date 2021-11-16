منتدى الأعمال الدولي الـ25 في أذربيجان يهدف لجذب الاستثمارات إلى الأراضي المحررة

يلعب تعاون رجال الأعمال دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية للبلاد التي تسعى للنهضة والتقدم، ومن المتوقع أن يلعب منتدى الأعمال الدولي الخامس والعشرون، الذي انطلق، الاثنين، في العاصمة الأذربيجانية باكو، دوراً حيوياً في منح فرصة للشركات التركية والأذربيجانية والعالمية أيضاً، لإقامة استثمارات جديدة في البلد المطل على بحر قزوين والذي يتمتع بشبكة طرق غزيرة وبنية تحتية مناسبة لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وعقد منتدى الأعمال الدولي هذا العام تحت شعار "أذربيجان لؤلؤة آسيا" بتنظيم من رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) في تركيا بالتعاون مع وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، وبدعم من وزارات ومؤسسات التجارة في كلا البلدين.

ويركز الحدث الخامس والعشرون على إمكانات أذربيجان في العديد من القطاعات مثل السياحة والزراعة والطاقة والصحة. ويشارك فيه حوالي 550 من رجال الأعمال والصناعة الأتراك، إضافةً لرجال أعمال بارزين من كندا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا وشمال إفريقيا.

ويسلط منتدى هذا العام الضوء بشكل خاص على فرص الاستثمار والتنمية بإقليم قره باغ الذي تم تحريره مؤخراً، والذي يتمتع بإمكانيات عالية لاستثمارات جديدة بعد أن كان مفتقراً إلى مشاريع التنمية لسنوات طويلة بسبب الاحتلال الأرميني، دون إغفال التركيز على مجالات الاستثمار والأعمال في كل جزء من أذربيجان.

وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر تحدث وزير الاقتصاد الأذربيجاني "ميكائيل جباروف" موضحاً أن هذا التجمع الضخم لرجال الأعمال سيساهم في جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع في الأراضي المحررة في البلاد.

وقال: "هذا المنتدى هو منصة جيدة لزيادة جاذبية الاستثمار، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المنتدى في جذب الاستثمارات لتنفيذ المشاريع الحيوية في الأراضي المحررة من أذربيجان". مشيراً إلى أن أعمال الترميم تجري حالياً في أراضي إقليم قره باغ المحرر.

وأكد الوزير جباروف على "أننا نقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في قره باغ مثل إنشاء مناطق صناعية تساهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية للمنطقة".

وأضاف: "سنكون سعداء لرؤية الشركات والمستثمرين الأجانب في البلاد في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية".

القطاعات غير النفطية

وسلط وزير الاقتصاد الضوء خلال كلمته على إمكانات النمو في القطاعات غير النفطية في أذربيجان، بالرغم من أن الدولة تعد مُصدِّراً ضخماً للغاز الطبيعي والنفط، حيث تشكل عائدات القطاع حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات التي تمت مشاركتها خلال المؤتمر.

وقال جباروف إنه من المتوقع بحلول نهاية هذا العام، أن تبلغ حصة الصناعة غير النفطية من إجمالي الصناعة في بلاده 64%.

كما تحدث في حفل الافتتاح رئيس وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية "إيرول يارار" وقال إن التعاون بين رجال الأعمال له أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية لكل من أذربيجان وتركيا.

وأشار إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة بأن "تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية يكمن في صميم التعاون" موضحاً أن منتدى هذا العام ينعقد لغرض خاص هو تطوير المزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وخلال حديثه تطرق يارار أيضاً إلى إمكانات أذربيجان في القطاعات غير المرتبطة بالنفط، داعياً المسؤولين الأتراك والأذربيجانيين إلى إنشاء مؤسسة أبحاث الهيدروجين بشكل مشترك، للتعاون في تحويل موارد الغاز الطبيعي الأذربيجانية إلى مصدر طاقة أكثر صداقة للبيئة.

من جانبه قال محمود أسمالي المدير العام لرابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك في كلمته في الحفل، إنهم يهدفون من خلال عقد المنتدى في باكو، إلى تأسيس حقبة جديدة من العلاقات التجارية التركية الأذربيجانية. مضيفاً أن نماذج الأعمال الجديدة وفرص الاستثمار التي ستشكل مستقبل البلدين مدرجة على جدول أعمال المنتدى الذي يحمل فرصاً جديدةً لتطوير قره باغ.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الأعمال الدولي شهد أيضاً توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مثل بروتوكول النوايا بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أذربيجان ومذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الثنائي بينهما.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى الدولي حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المؤمل أن يجد رجال الأعمال المشاركين فرصة لعقد اجتماعات فردية بين الشركات، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص العمل في الموقع بفضل رحلات المصانع والمنطقة الاقتصادية.