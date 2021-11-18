السفير الألماني: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا

أبدى السفير الألماني لدى أنقرة "يورغن شولتز" رغبة بلاده في رفح حجم التبادل التجاري مع تركيا، بعد أن بلغت 36.6 مليار يورو العام الماضي.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بولاية أضنة، بالتعاون مع غرفة صناعة أنقرة، بمناسبة يوم الاستثمار والتعاون التركي الألماني.

ولفت "شولتز" أن لدى تركيا 7 آلاف و500 من ممثلي الشركات الألمانية، والتي تقوم بالإنتاج للأسواق التركية والعالمية، مضيفاً أن ألمانيا كانت الأولى من بين شركاء التجارة الخارجية لتركيا.

كما أشار إلى إسهامات يقدمها أكثر من 3 ملايين شخص من أصول تركية يقيمون في ألمانيا.

ويوجد ما يقرب من 100 ألف استثمار من أصول تركية في ألمانيا، توفر فرص عمل لـ 500 آلاف شخص، كما تمتلك حجم تبادل تجاري تصل قيمته إلى 50 مليون يورو سنويا.