تركيا والعراق يتفقان على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال

قال وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن عبيد، إنه اتفق مع نظيره التركي محمد موش على تسهيل منح التأشيرات لرجال أعمال البلدين.

واستضافت مدينة إسطنبول، منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات الذي يعقد، الجمعة، برعاية وزارة التجارة التركية.

وخلال افتتاح المنتدى قال الوزير العراقي إنه التقى صباح اليوم نظيره التركي محمد موش، واتفقا على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال.

وأوضح أنه اتفق مع موش على إصدار تأشيرات دخول وخروج متعددة للمقاولين لمدة تصل 5 سنوات، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على شريحة أوسع مستقبلا.

وأشار إلى تطهير بلاده مناطق من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتفرغ الحكومة إلى إعادة أعمار تلك المناطق وتنميتها.

وأعرب في هذا الإطار عن أمله في توقيع شراكات وعقد اتفاقيات مع الجانب التركي.