وزارة التجارة العراقية تقترح تشكيل تكتل اقتصادي يضم تركيا وإيران

قدمت وزارة التجارة العراقية مقترحا إلى تركيا لتشكيل تكتل اقتصادي يضم أيضا إيران، يكون قوة اقتصادية عالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع" السبت، إن "الوفد العراقي قدم خلال منتدى الأعمال العراقي التركي للاستثمار والمقاولات اقتراحا لتشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم".

وبرعاية وزارة التجارة التركية، استضافت مدينة إسطنبول، الجمعة، منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات.

وأضاف حنون أن "الوفد العراقي طرح فرصا استثمارية في مجالات الزراعة والصحة، وطلب السماح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في تركيا، وأكد أهمية دخول الشركات التركية للاستثمار في العراق".

وأشار إلى أن "التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 21 مليار دولار سنويا في العام الأخير، وهي الدولة الثانية بنسبة الصادرات للعراق بعد الصين"، كاشفا عن تقديم طلب لفتح منفذين جديدين مع تركيا لتسهيل عملية تبادل البضائع والتجارة.

وخلال افتتاح المنتدى الجمعة، قال وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن عبيد، إنه التقى نظيره التركي محمد موش، واتفقا على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال لمدة تصل 5 سنوات، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على شريحة أوسع مستقبلا.

وأعرب عبيد عن أمله توقيع شراكات وعقد اتفاقيات مع الجانب التركي، مشيرا إلى أن شعبي البلدين ينتميان إلى المنطقة الجغرافية نفسها، وخبرة تركيا في المجال الاقتصادي نموذج بالنسبة للعراق.

وتركيا والعراق بلدان جاران، ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.