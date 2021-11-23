ارتفاع صادرات المغرب إلى تركيا بنسبة 30 بالمئة منذ عام 2009

صرح وزير التجارة والصناعة المغربي "رياض مزور"، الإثنين، أن صادرات بلاده إلى تركيا ارتفعت 30 بالمئة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ بين البلدين عام 2009.

جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان، أثناء رده على أسئلة حول اتفاقيات التبادل الحر.

وقال مزور: "من نتائج اتفاقيات التبادل الحر، ارتفاع الاستثمارات الخارجية من 67 مليار درهم (7.26 مليار دولار) في الفترة 1990 -2000 إلى 350 مليار (37.9 مليار دولار) في الفترة 2011 – 2021".

ولفت إلى أن نسبة صادرات المغرب ارتفعت بنسبة 30 بالمئة مع تركيا، و16 بالمئة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما بلغت قيمة الواردات المغربية من تركبا 2.3 مليار دولار في 2019، أي بزيادة 16 بالمئة مقارنة بعام 2018.

بالمقابل بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا خلال 2019 حوالي 700 مليون دولار.

وأشار الوزير المغربي أن صادرات بلاده ارتفعت 13 بالمئة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و12 بالمئة مع الإمارات.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صادق مجلس النواب المغربي على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا.

واتفق الطرفان على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس/آب 2020، وصادقت الحكومة المغربية على التعديل في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

ويمتلك رجال أعمال أتراك استثمارات بالمغرب بقيمة مليار دولار، كما توفر تلك الاستثمارات 8 آلاف فرصة عمل.