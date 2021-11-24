أنقرة وأبو ظبي توقعان 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة

وقعت تركيا والإمارات، الأربعاء، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وقع من الجانب التركي رئيس مجلس التقصي في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية التركية خير الدين قورت، ومن الجانب الإماراتي علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي الإماراتي.

كما وقع أردا أرموت الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي التركي، مع الرئيس التنفيذي لشركة "ميناء أبوظبي" محمد الشامسي مذكرة تفاهم بين المؤسستين التركية والإماراتية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، من قبل أردا أرموت الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة محمد حسن السويدي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق السيادة التركي، من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حسن السويدي، والرئيس التنفيذي للصندوق أردا أرموت.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسي، من قبل محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة وأحمد براق داغلي أوغلو رئيس هيئة الاستثمار الرئاسية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبو ظبي وبورصة إسطنبول، من قبل سعيد الظاهري رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية وأريشاه أريجان رئيسة مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

وحول التعاون بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل شهاب قافجي أوغلو رئيس البنك المركزي التركي وسهيل بين محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين تركيا والإمارات من قبل محمد موش وزير التجارة التركي وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات.

وفي مجال الطاقة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين من قبل فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي وسهيل بين محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين تركيا والإمارات، من قبل وزير البيئة والتحضر التركي مراد كوروم، ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.