الصادرات التركية تسجل زيادة تقارب 21 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 20.1 بالمئة، وذلك خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020، بقيمة بلغت 20 مليار و792 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير أصدرته بيانات التجارة الخارجية للشهر الماضي، اليوم الإثنين، الصادر عن هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأضاف البيان أن الواردات زادت بمعدل 12.8 بالمئة، مسجلة 22 مليار و230 مليون دولار، يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 40.1 بالمئة، مقارنة مع أكتوبر 2020، مسجلاً مليار و438 مليون دولار.

وشهدت الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات بمعدل 33.9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، محققة 181 مليار و673 مليون دولار.

كما ارتفعت نسبة الواردات بمعدل 22.5 بالمئة خلال الفترة نفسها، مسجلة 215 مليار ،533 مليون دولار.

ولفت البيان إلى تناقص عجز التجارة الخارجية بمعدل 15.9 بالمئة، بين يناير وأكتوبر، بقيمة بلغت 33 مليار و860 مليون دولار.