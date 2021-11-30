نمو الاقتصاد التركي 7.6 بالمئة في الربع الثالث من 2021

حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

جاء ذلك وفق بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، حول الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول من العام الحالي.

وبحسب البيانات، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 25.4 بالمئة على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة، وفيما يخص المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبه 22.6 بالمئة، والإدارة العامة والتعليم والصحة 8.3 بالمئة.

كما ارتفع أيضاً في قطاع الخدمات بنسبة 11.7 بالمئة، و10 بالمئة في قطاع الصناعة.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1 بالمئة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي 9.6 بالمئة.