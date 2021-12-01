منظمة دولية تتوقع نمو الاقتصاد التركي إلى 9 بالمئة مع نهاية 2021

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية (OECD)، توقعاتها بنمو الاقتصاد التركي إلى 9 بالمئة مع نهاية عام 2021.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول المعطيات الاقتصادية العالمية، بأنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، بعد أن كانت توقعت نموه 8.4 بالمئة بحلول العام الحالي.

وكذلك عدلت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل، فرفعته إلى 3.3 بعد أن كان 3.1 بالمئة، بينما توقعت نموه 3.9 خلال عام 2023.

وكانت "التعاون الاقتصادي والتنمية" قد توقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي نمو اقتصاد تركيا 8.4 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن تعدله في تقريرها الصادر اليوم لترفعه إلى 9 بالمئة.

وأمس الثلاثاء، كشفت هيئة الإحصاء التركية عن نمو اقتصاد البلاد 7.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020.