شركة "دايتشي" التركية تتصدر سوق إلكترونيات السيارات العالمي

تعمل شركة "دايتشي" التركية على انتاج أنظمة وسائط متعددة، يستخدمها أكثر من 50 نوعاً من السيارات العالمية، وذلك لزيادة راحة السائقين والركاب وسلامتهم مع توفير رحلة أكثر متعة.

ويطور مهندسون أتراك هذه الأنظمة في مركز البحث والتحديث بالشركة، من أجل تقديمها للسوق العالمي واستخدامها في أبرز أنواع السيارات.

من جانبه قال المدير العام لدايتشي "عمر تونتش آقدنيز"، إن الشركة أُسست قبل 20 عاما برأس مال تركي مئة بالمئة، موضحاً أن الشركة تعمل في مجال إلكترونيات السيارات، وأنهم بدأوا إنتاج أجهزة الراديو ومكبرات للصوت التي تستخدم في عدة أنواع من السيارات مثل توفاش وفورد وأوتوسان.

وأضاف أنهم مستمرون حاليا في إنتاج أنظمة وسائط متعددة، ومتابعة التطورات والتوجهات الجديدة في القطاع، مثل الشاشات الذكية التي يطلق عليها قمرة القيادة الرقمية، وأجزاء الأمان في السيارات الكهربائية.

وأشار آقدنيز، إلى أن الشركة أنتجت جهاز راديو للسيارات محلي الصنع بالكامل في تركيا، وأنه يستخدم منذ ثلاث سنوات في سيارات LANCIA المصنعة في بولندا.

ولفت إلى أن "دايتشي" هي الشركة الأولى والوحيدة في تركيا التي تنتج أنظمة وسائط متعددة للسيارات، مؤكداً أنها تصنع بإمكانات محلية مئة في المئة.

وتابع: "اندمجت العلامات التجارية فيات كرايسلر وبيجو وسيتروين تحت مظلة مجموعة ستيلانتس، التي نظمت مناقصة شاركت فيها شركات عملاقة لتوريد راديو السيارة وفازت شركتنا بالمناقصة".

ولفت آقدنيز أنهم يقومون بتصميم منتجات للعديد من الشركات في تركيا وخارجها، كما يصدرونها لعدة شركات تصنع أبرز أنواع السيارات.

مضيفاً إلى أنهم يصدرون أجزاء خاصة بإلكترونيات السيارات لعدة شركات تسيطر على نحو 70 في المئة من السوق العالمي.

وأوضح بأنهم يعملون على مواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات الجديدة، ويخططون لزيادة قوتهم الهندسية.

وأردف أنهم سيدعمون فريق العمل بـ 100 مهندس خلال عام أو عامين، وأنهم يعتزمون تطوير أجزاء جديدة للسيارات الكهربائية، وكذلك الأمن الإلكتروني في أنظمة الوسائط المتعددة عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، مدير قسم البحث والتطوير في "دايتشي" إمره يوروكلو: "إن جميع البرامج والأجهزة والتطوير الميكانيكي لهذه المنتجات تبدأ في الشركة من مرحلة التصميم والرسم، مرورا بإنتاج واجهة المستخدم واللوحة الأمامية وأماكن الأزرار والقوائم حتى الوصول إلى المنتج النهائي الذي يصدر إلى كبار مصنعي السيارات عالميا مثل فيات وفورد.

وتوقع يوروكلو، حدوث طفرة كبيرة في عالم الوسائط المتعددة وأنظمة المعلومات والترفيه بالسيارات.

ولفت إلى أن لوحة القيادة والوسائط المتعددة وأنظمة الصوت الحالية موجودة في أنظمة مستقلة عن بعضها، وأن الاتجاه الجديد هو وحدة تحكم واحدة و"دماغ" واحد يدير كل هذه الأجزاء في المركبات الكهربائية وذاتية القيادة.