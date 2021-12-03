وكالة "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 10.5%

رفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2% إلى 10.5%.

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الخميس، عن الوكالة الدولية، استعرضت خلاله تقييمات بخصوص الاقتصاد التركي.

وذكر البيان أنه في العام 2020 الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بتركيا وتأثرت البلاد جرّاء ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.

وأضاف "ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021"، بدلًا من 9.2% كانت الوكالة نفسها قد أعلنت عنها في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.

وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني لتركيا عند "BB-"، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من "مستقرة" إلى "سلبية"

وأشار البيان أن النمو الاقتصادي لتركيا قوي مقارنة بأقرانه، لكن نصيب الفرد من الدخل في البلاد يتجه نحو الانخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدولارية.