اتحاد الغرف والبورصات التركي يصادق على منح 1511 شهادة منتج محلي

صادق اتحاد الغرف والبورصات التركي على منح 1511 شهادة منتج محلي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من الاتحاد، فإن عدد شهادات المنتج المحلي المصادقة من الاتحاد في نوفمبر الفائت، حقق نمواً بنسبة 38.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبموجب القانون التركي رقم 4734، تصدر وزارة الصناعة والتكنولوجيا، شهادة المنتج المحلي، ويصادق عليها اتحاد الغرف والبورصات.

وعلى صعيد المجالات التي حصلت على شهادة المنتج المحلي، تركز 1114 منها على في مجال التكنولوجيا المتوسطة والفائقة، فيما توزع 363 شهادة في مجالات التكنولوجيا المتدنية والمتوسطة.

كما بلغ إجمالي شهادات المنتج المحلي المصادق عليها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، 15 ألفا و39 شهادة، أي بزيادة بلغت 4.8 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.