الطيران التركي إلى 335 نقطة في 128 دولة خلال فترة وجيزة

شهدت السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة بمجال الطيران المدني بتركيا، لتصبح عدد رحلاتها المتبادلة 335 نقطة في 128 دولة.

ويظهر تقرير أعدته وكالة الأناضول للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، التطور الذي شهده هذا القطاع خلال العقدين الأخيرين بالبلاد.

وحلّت تركيا خلال العام الماضي، في المركز السابع عالمياً والثاني أوروبياً، في قائمة البلدان الأكثر ازدحاما برحلات الطيران.

وفي الوقت الذي كانت هناك رحلات داخلية لـ 26 نقطة عبر مركزين عام 2003، ارتفع الرقم إلى 56 نقطة عبر 7 مراكز داخل تركيا.

وعلى الصعيد الدولي، كانت تركيا تنظّم رحلات إلى 60 نقطة في 50 دولة، بينما ليرتفع حاليا إلى 335 نقطة في 128 دولة.

وجاءت الطفرة التي حققتها تركيا في هذا المجال، تزامناً مع مشاريع ضخمة في البنى التحتية لقطاع الطيران، التي شكّلت المطارات الدولية أبرز الأمثلة الملموسة على ذلك.

كما شهد القطاع في تركيا نقطة تحول مع افتتاح مطار إسطنبول في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والذي حل في المركز الأول ضمن مطارات أوروبا الأكثر ازدحاما.