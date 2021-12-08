صادرات شركات إسطنبول تسجل أعلى مستوى في شهر نوفمبر

بلغت صادرات الشركات العاملة في إسطنبول خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 8 مليارات و724 مليون دولار، وبذلك تُسجل أعلى مستوى لها على أساس شهري.

ووفق البيان الصادر عن مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات البلاد خلال الشهر الماضي، زادت 33.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبلغت عائدات تركيا من صادرات نوفمبر الماضي، 21 مليارا و468 مليونا و461 ألف دولار.

كما زادت صادرات الشركات العاملة في إسطنبول خلال نوفمبر الماضي 41.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث صدرت تلك الشركات منتجاتها إلى 218 سوقاً عالمياً.

وجاءت بريطانيا في مقدمة الأسواق الخارجية الأكثر استيرادا لمنتجات الشركات العاملة في إسطنبول، بقيمة وصلت إلى 805.1 ملايين دولار، تلتها أسواق ألمانيا بـ710.4 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة بـ457.6 مليون دولار.