الصادرات التركية إلى إيطاليا تحقق رقماً قياساً خلال نوفمبر

سجلت الصادرات التركية إلى إيطاليا رقماً قياسياً بلغ ملياراً و39.2 مليون دولار، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فقط.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، نمت الصادرات التركية إلى إيطاليا بنسبة 40.6 بالمئة، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020.

وحلت إيطاليا في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر البلدان استيرادا من تركيا، خلال الشهر الماضي، وذلك بعد ألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتصدر قطاع السيارات، قائمة المنتجات التركية الأكثر تصديرا لإيطاليا، بواقع 181.4 مليون دولار.

ووصلت الصادرات التركية إلى إيطاليا، قادمة من 62 ولاية، تصدرتها إسطنبول بـ 380.3 مليون دولار.

يذكر أن الصادرات التركية حققت خلال نوفمبر الفائت، نموا بنسبة 33.4 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، بعد أن بلغ 21 مليارا و468.5 مليون دولار.