التبادل التجاري بين تركيا وأوزبكستان يقترب من 5 مليارات دولار

صرح رئيس مجلس تطوير الصادرات التركي-الأوزبكي سردار كسكين، أن البلدين اتخذا خطوة جديدة وفعالة لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار.

وأشار إلى تنامي التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب زيادة عدد المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك الذين يأتون إلى أوزبكستان لتنفيذ استثمارات، على خلفية الخطوات الهامة التي اتخذتها الأخيرة لتحسين مناخ العمل.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارين و710 ملايين و900 ألف دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، بزيادة أكثر من مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن تركيا هي ثاني دولة بعد روسيا ترفع حجم تجارتها مع أوزبكستان خلال الفترة المذكورة.

ولفت إلى أن التجارة الخارجية بين الجانبين ستتجاوز 3 مليارات دولار لأول مرة هذا العام، وأن البلدين اتخذا خطوة جديدة في سبيل تحقيق هدف الوصول إلى 5 مليارات دولار، وفق ما أعلن عنه رئيسا البلدين.

وأفاد كسكين أن تركيا رابع أكبر شريك تجاري لأوزبكستان بعد الصين وروسيا وكازاخستان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الجاري، وأن حصة تركيا من التجارة الخارجية لأوزبكستان خلال الفترة المذكورة بلغت 8,3 في المئة.

وأضاف أن صادرات أوزبكستان لتركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت مليارا و362 مليون دولار، بزيادة 73,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بينما بلغت الصادرات التركية لأوزبكستان خلال الفترة المذكورة مليارا و348 مليونا و900 ألف دولار، بزيادة 55,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

ونوه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل مليارين و52 مليون دولار دولار خلال يناير ـ أكتوبر عام 2019، وتراجع إلى مليار و654 مليونا و200 ألف دولار عام 2020 بسبب تأثيرات وباء كوفيد-19، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري وتجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا.

وأوضح كسكين أن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وروسيا في الاستيراد من أوزبكستان بينما تحتل المرتبة الخامسة في التصدير لها بعد روسيا والصين وكازاخستان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن حصة تركيا في واردات أوزبكستان تبلغ 6,7 في المئة.

وتصدر أوزبكستان إلى تركيا النحاس والزنك والبولي إيثيلين والخيوط القطنية وتستورد من تركيا الأدوية والماكينات والمنتجات التكنولوجية والكيماوية، ومستلزمات البناء والتصنيع.