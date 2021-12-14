انطلاق منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني الجورجي في باكو

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، الثلاثاء، منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني الجورجي السادس.
وفي كلمة ألقاها وزير التجارة التركي محمد موش، خلال المنتدى، أكد أنّ أنقرة ستتخذ كافة الخطوات الضرورية من أجل رفع مستوى العلاقات التجارية مع باكو وتبليسي.
وشدّد موش على أهمية موقع تركيا وجورجيا وأذربيجان الاستراتيجي بالنسبة لخطوط الطاقة والنقل اللوجستي.
وأكد تقديمهم الدعم الكامل للمستثمرين الأذربيجانيين والجورجيين في حال استثمارهم بتركيا.
ولفت إلى توصل الدول الثلاث إلى اتفاق لتطبيق النموذج الإلكتروني لاتفاق النقل الدولي العابر للحدود "e TIR".