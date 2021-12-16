وزير الصناعة الطاجيكي يزور المنطقة الصناعية الثانية التابعة لغرفة صناعة أنقرة

دعا وزير الصناعة والتقنيات الحديثة الطاجيكي شير علي كبير، المستثمرين الأتراك إلى استغلال المواد الخام والأسواق الكبيرة التي تمتلكها طاجيكستان.

وبحسب بيان صادر عن غرفة صناعة أنقرة، الخميس، زار كبير، الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا، المنطقة الصناعية الثانية في العاصمة.

وفي تصريحات أدلى بها، أكد كبير ضرورة إنشاء منطقة صناعية مشابهة في بلاده.

وأضاف: "يمكننا معا إنشاء منطقة صناعية مثل المنطقة الصناعية الثانية التابعة لغرفة صناعة أنقرة في طاجيكستان".

وتابع: "ويمكننا أيضا إرسال 6 آلاف نوع من المنتجات إلى 500 مليون من سكان الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية".

وأوضح أن ثمة إمكانات كبيرة للتعاون في حال جاء رجال الأعمال الأتراك واستثمروا في بلاده، من خلال توحيد الجهود واستغلال المواد الخام والأسواق الكبيرة التي تمتلكها طاجيكستان.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة أنقرة، رئيس المنطقة الصناعية الثانية سيد أرديتش، إن تركيا سوق كبير يوفر فرصا واسعة للمستثمرين، ويتمتع بنمو سريع.

وأشار إلى أهمية تركيا من حيث موقعها الجغرافي، ومجال تأثيرها الكبير، لافتا أن التحليلات تشير إلى صعود الاقتصاد التركي، بحسب البيان نفسه.

وتابع: "سيوفر هذا الأمر فرصا كبيرة، في الوقت الراهن وخلال السنوات القادمة، للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في بلادنا".