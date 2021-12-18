بدء أعمال بناء مصنع بطاريات للسيارة الكهربائية التركية

بدأت في ولاية بورصة، أعمال بناء مصنع لإنتاج البطاريات للسيارة الكهربائية المحلية "TOGG"، بشراكة صينية، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وأضافت الوزارة في بيان، السبت، أن المصنع يجري بناؤه في قضاء "غمليك" ببورصة، وسيوفر فرص عمل لـ 2200 شخص.

وأوضح البيان أن بناء المصنع يتم بالتعاون مع شركة "فاراسيس" الصينية للطاقة.

وأشار إلى أن المصنع سيقوم بعد افتتاحه بإنتاج خلايا البطاريات ونماذجها وهي "من أهم أجزاء السيارات الكهربائية."

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، إن مشروع بناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في البلاد يحظى بدعم من الحكومة التركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.