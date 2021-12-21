تركيا.. البنك المركزي يضيف عملتي الإمارات وأذربيجان للتداول الرسمي

نشرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء، قرارا للبنك المركزي التركي يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.

ودخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقا للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية، والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذا القرار يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.

والعملات المتداولة لدى البنك المركزي هي: الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، المانات الأذربيجاني الجديد، الدرهم الإماراتي، الليف البلغاري، اليوان الصيني، الكرون الدنماركي، اليورو، الوون الكوري الجنوبي، الجنيه الإسترليني، الريال الإيراني، الكرون السويدي، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي، الريال القطري، الدينار الكويتي، الكرون النرويجي، الروبية الباكستاني، الليو الروماني، الروبل الروسي، والريال السعودي.