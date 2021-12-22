تركيا.. صادرات الفواكه المجففة ترتفع 10.3 بالمئة العام الجاري

حققت صادرات تركيا من الفواكه المجففة، نمواً بنسبة 10.3 بالمئة خلال 11 شهرًا من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

وبحسب بيانات من اتحاد مصدري منطقة جنوب شرقي الأناضول في تركيا، فإن عائدات صادرات الفواكه المجففة بلغت مليار و403 مليون و775 ألف دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الأول 2021.

وخلال الفترة المذكورة، وصلت صادرات تركيا من الفواكه المجففة، إلى أسواق 155 دولة حول العالم.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت ألمانيا القائمة بـ 211 مليون و885 ألف دولار، تلتها بريطانيا بـ 147 مليون و142 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ 133 مليون و581 ألف دولار.