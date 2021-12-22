شركة "تكين لونا بارك" التركية المصنعة لمعدات الملاهي تستأنف التصدير

تمكنت الشركات التركية المصنعة لمعدات الملاهي من احتلال صدارة السوق قبل الوباء، لا سيما في الشرق الأوسط، ومع تراجع تأثير كوفيد-19 بدأت عمليات التصدير بالتعافي والتزايد بعد أن عانى قطاع الترفيه من أضرار بالغة.

وتمثل شركة "تكين لونا بارك" ومقرها أنقرة، أحد اللاعبين الرئيسيين العاملين في هذا القطاع، كونها واحدة من أهم الشركات التي تفوقت من خلال صادراتها إلى بلدان مختلفة.

وبدأت الشركة كمتجر صغير في منطقة "أوستيم" الصناعية في أنقرة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى تصنيع معداتها بنفسها في التسعينيات. واليوم تنفذ الشركة عملياتها على مساحة تبلغ 32.000 متر مربع.

وفي مقابلة معه أجرتها وسائل إعلام محلية قال علي جولاق المدير العام لمنتزه تكين الترفيهي، إنه بالإضافة إلى أنشطة الإنتاج الخاصة بهم، يديرون حدائق ترفيهية في مدن داخل البلاد مثل دنيزلي في الجنوب الغربي وأرضروم في الشرق والعاصمة أنقرة.

وأوضح أنهم ينتجون مختلف معدات الملاهي الخاصة بالبلديات وفنادق الخمس نجوم في جميع أنحاء البلاد، كما أنهم قاموا بتصدير منتجاتهم إلى دول مثل تونس والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وبولندا وفرنسا، والجزائر في آخر 8 سنوات، بالإضافة إلى دول أخرى.

وأضاف:"لقد قمنا بالتصدير إلى حوالي 15 دولة حتى الآن. ومؤخراً وقعنا عقداً مع شركة جزائرية لبيع آلة Crazy Dance. كما سنصدر آلة أخرى إلى رومانيا بعد الانتهاء من بنائها".

وفي إشارة إلى أن صناعة الترفيه هي إحدى القطاعات الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، قال جولاق:"تم إغلاق الأعمال لمدة 10 أشهر خلال الوباء. ومنذ إغلاق المتنزهات في البلاد وخارجها، توقفت أعمالنا وخطوط الإنتاج لدينا. لقد تأثرنا بسبب عدم تمكن العملاء من زيارتنا وعدم وجود معارض في الخارج ومحدودية عمليات الدخول والخروج إلى البلاد خلال هذه الفترة". مشيراً إلى تراجع هذه الآثار في الوقت الراهن نتيجة لانتشار التطعيم، ما أدى إلى انعقاد عدة معارض منها معرض إسبانيا في سبتمبر/أيلول، ومعرض الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح بالقول:"سيكون لدينا معارض في دبي وأوزبكستان في مارس/آذار في الفترة المقبلة. ونأمل أن تتقدم علاقاتنا بشكل إيجابي كي نصل إلى هدفنا في زيادة صادراتنا مرة أخرى".

ومضى جولاق يقول إنهم يهدفون أيضاً إلى دخول أسواق جديدة، خاصة أسواق روسيا والجمهوريات التركية، في الفترة المقبلة. مؤكداً أن هدفهم هو إقامة علاقات عمل من خلال عقد اجتماعات وجهاً لوجه في البلدان المذكورة، وبالتالي تمهيد الطريق أمام صادراتهم.

وأضاف أن المنافسين الرئيسيين في القطاع هم الشركات الإيطالية التي تتوازى جودة إنتاجها مع منتجاتهم، ولكن الفارق يكمن في أنها تعمل بتكاليف أعلى.

وفي إشارة إلى أنهم يستفيدون من دعم الحكومة التركية للمصدرين، قال جولاق إن شركته استفادت من منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا.

وختم حديثه بالقول:"نتوقع تقديم المزيد من الدعم للمصدرين الذين تضرروا أثناء الوباء، حتى نتمكن من البيع لعدد أكبر من البلدان وزيادة إمكاناتنا التصديرية".