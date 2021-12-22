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وزير التجارة التركي: ننتظر انخفاضا في أسعار المواد الغذائية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.12.2021 13:09
آخر تحديث في 22.12.2021 13:13
وزير التجارة التركي: ننتظر انخفاضا في أسعار المواد الغذائية

أعرب وزير التجارة التركي محمد موش، عن اعتقاده بقرب تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية عقب انتعاش الليرة أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الأربعاء، قبيل بدء اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وشهدت الليرة التركية مساء الاثنين، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول الأداة المالية جديدة، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.

وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، ليتراجع بعدها إلى 12.2756، عند الساعة 23:00 (+3 غرينتش).

والاثنين، قال أردوغان إن "تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة: "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع: "من الآن فصاعدا لن تبقى أي حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".

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