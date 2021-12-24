أنشطة الموانئ التركية تتجه لتحقيق نمو 5 بالمئة خلال 2021

توقع رئيس رابطة مشغلي الموانئ التركية، أيدن أردمير، أن تحقق أنشطة وأعمال الموانئ التركية نموا بنسبة 5 بالمئة خلال 2021 مقارنة بالعام السابق.

وقال أردمير إن تطوير النظام الإيكولوجي اللوجستي في المناطق القريبة من الموانئ التركية، وتعزيز خطوط السكك الحديدية وزيادة معدلات استخدامها سيزيد من أهمية الموانئ التركية في المنطقة.

وأشار أردمير إلى أهمية الموانئ الحيوية، مبينا أن الموانئ تعتبر خط المواجهة الأول لأي بلد في الحروب التجارية.

وأكد أنه من المتوقع أن تختتم أعمال الموانئ التركية العام الحالي بنسبة نمو تقدر بـ 5 بالمئة مقارنة مع 2020.

وأوضح أن الموانئ التركية ستختتم العام 2021 بالتعامل مع حمولة تزيد عن 520 مليون طن.

وأعرب عن توقعه في زيادة كمية البضائع بالموانئ التركية عن 540 مليون طن للعام المقبل.