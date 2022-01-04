صادرات تركيا من المعادن تقترب من عتبة 6 مليار دولار عام 2021

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الثلاثاء، إن صادرات تركيا عام 2021 سجلت رقما قياسيا بتصدير ما قيمته 5 مليارات و930 مليون دولار من المعادن المستخرجة.

وأوضح دونماز في كلمة باجتماع لتقييم صادرات التعدين لعام 2021، أن العام الماضي كان ناجحا لقطاعي الطاقة والتعدين.

وأضاف أن تركيا صدرت العام المنصرم ذهبًا بقيمة 7.6 مليارات دولار واستوردت من المعدن ذاته بقيمة 5.6 مليارات دولار.

ولفت إلى أن مساهمة قطاع صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 11 مليار ليرة تركية عام 2009، زادت بنحو 6 أضعاف وبلغت 59.2 مليار ليرة عام 2020.

وذكر أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وبلجيكا والهند والسويد وألمانيا وفرنسا، كانت من أكثر الأسواق المستهلكة للمعادن التركية.

وأشار أن الصين احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية الأكثر استيرادا للمعادن التركية بـ28 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الولايات المتحدة بـ9.7 وإسبانيا ثالثا بـ 5 بالمئة وبلغاريا بـ 4 بالمئة.