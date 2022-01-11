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الصادرات التركية من الآلات تتجاوز 22 مليار دولار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.01.2022 12:21
IHA (IHA)

حققت الصادرات التركية من الآلات العام المنصرم 2021 رقماً بلغ 22.4 مليار دولار.

وفي حديثه للأناضول الثلاثاء، قال إمره غنجار، رئيس المجلس الإداري لاتحاد مصدري الآلات في تركيا، إن القطاع حقق أهدافه المتعلقة بالصادرات خلال العام الماضي.

وأَضاف أن صادرات الآلات التركية حققت نموًا بنسبة 21.4 بالمئة، خلال العام 2021، وذلك مقارنة بالعام الذي قبله.

وأوضح رئيس المجلس أن إجمالي صادرات تركيا من الآلات وأجزائها، بلغ 22.4 مليار دولار.

وأفاد بأنهم يهدفون لرفع أرقام صادرات القطاع إلى 63 مليار دولار بحلول عام 2030.

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