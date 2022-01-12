تركيا.. نمو صادرات الأثاث بـ 23.9 بالمئة خلال 2021

سجلت الصادرات التركية من الأثاث ارتفاعا بنسبة 23.9 بالمة خلال العام الماضي، وتجاوزت عائداتها 4 مليارات دولار.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول، فإن إجمالي صادرات القطاع حقق نموا بنسبة 25.7 بالمئة خلال 2021 مقارنة بـ 2020، وبلغت عائداتها 7 مليارات دولار.

فيما حققت صادرات الأثاث نموا بنسبة 23.9 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020، وبلغت عائداتها 4.28 مليار دولار.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا والعراق وإسرائيل في قائمة البلدان الأكثر استيرادا للأثاث التركي العام الماضي.

وأعرب رئيس الاتحاد أحمد غولاتش، عن سعادته البالغة بحجم صادرات القطاع خلال 2021.

وأوضح أن تركيا تهدف لأن تصل صادراتها من الأثاث إلى 6 مليارات دولار ومن قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات إلى 9 مليارات، خلال 2022.