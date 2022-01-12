القائمة الرئيسية
اقتصاد
القائمة الرئيسية

تركيا.. نمو صادرات الأثاث بـ 23.9 بالمئة خلال 2021

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.01.2022 18:54
تركيا.. نمو صادرات الأثاث بـ 23.9 بالمئة خلال 2021

سجلت الصادرات التركية من الأثاث ارتفاعا بنسبة 23.9 بالمة خلال العام الماضي، وتجاوزت عائداتها 4 مليارات دولار.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول، فإن إجمالي صادرات القطاع حقق نموا بنسبة 25.7 بالمئة خلال 2021 مقارنة بـ 2020، وبلغت عائداتها 7 مليارات دولار.

فيما حققت صادرات الأثاث نموا بنسبة 23.9 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020، وبلغت عائداتها 4.28 مليار دولار.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا والعراق وإسرائيل في قائمة البلدان الأكثر استيرادا للأثاث التركي العام الماضي.

وأعرب رئيس الاتحاد أحمد غولاتش، عن سعادته البالغة بحجم صادرات القطاع خلال 2021.

وأوضح أن تركيا تهدف لأن تصل صادراتها من الأثاث إلى 6 مليارات دولار ومن قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات إلى 9 مليارات، خلال 2022.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حققت الصادرات التركية من الآلات العام المنصرم 2021 رقماً بلغ 22.4...
مختارات