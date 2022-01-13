تركيا.. نمو مؤشر الإنتاج الصناعي 11.4 بالمئة في نوفمبر

نما مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا، بنسبة 11.4 بالمئة على أساس سنوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020.

جاء ذلك، وفق أحدث معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الخميس؛ أشارت إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس شهري زاد بنسبة 3.3 بالمئة خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم بنسبة 7.5 بالمئة، والصناعات التحويلية 12.5 بالمئة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بنوفمبر 2020.

ومؤشر الإنتاج الصناعي يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة، بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي الإجمالي.