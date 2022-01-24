سيدة أعمال تركية تسعى لتصدير "الكولاجين الطبي" المنتج محلياً والصديق للبيئة

تمكنت "غمزة قارة ماغدان" من تحويل شركة التكنولوجيا الحيوية التي أسستها في مساحة 40 متراً مربعاً فقط في ولاية إسكيشهير بوسط تركيا عام 2017 ، إلى منشأة إنتاج بمساحة مغلقة تبلغ 500 متر مربع، حيث تواصل عملها لتقديم الكولاجين الطبي المحلي الذي أنتجته في نطاق مشروع النفايات الصفرية، للسوق الخارجية بعد تحقيق اكتفاء السوق المحلية.

وطورت "ماغدان" مشروعها بعد إنتاج الكولاجين من أوتار الماشية من خلال أنشطة البحث والتطوير، عبر الشركة التي أسستها في منطقة التطوير التكنولوجي في الولاية الوسطى، بواسطة برنامج دعم رأس المال "توبيتاك" ومنح مالية مقدمة من برنامج دعم ريادة الأعمال.

ومن خلال العمل مع فريق من 6 أشخاص في مركز إسكيشهير للأعمال "ESTIM"، أكملت "ماغدان" مشروع إنتاج الكولاجين المحلي من الدرجة الطبية هذا العام، والذي بدأته عام 2019.

وتواصل "ماغدان" الإنتاج الضخم لتلبية الحاجة في السوق المحلية، بهدف توفير المواد الخام المحلية لقطاع التكنولوجيا الحيوية من أجل أن يكون للقطاع هيكل مستدام وفعال في تركيا.

وفي معرض حديثها لوكالة أنباء الأناضول قالت "ماغدان" مؤسسة شركة "بيوغاميد" للتكنولوجيا الحيوية، إنهم يعملون في الصناعات الطبية والصيدلانية ومستحضرات التجميل منذ عام 2017، بهدف إنشاء منتجات ذات قيمة مضافة تعتمد على الاستدامة وإعادة تدوير النفايات.

وأشارت إلى أنهم بدأوا رحلتهم في منشأة تبلغ مساحتها 40 متراً مربعاً في "تكنوبارك" واستمروا في منشأة التصنيع التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع في "ESTIM".

وأوضحت: "لقد أنشأنا مرفقاً تجريبياً وأكملنا الاعتمادات اللازمة من خلال تلقي استثمار بقيمة مليون ليرة تركية عام 2020. واليوم وصلنا إلى النقطة التي لا نخدم فيها سوق البحث والتطوير فقط، بل تمكنا من تقديم الكولاجين بإنتاج ضخم للاستخدام في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل. إلى جانب أننا نعالج الكولاجين دون الإضرار ببنية الرابطة وبما يتوافق تماماً مع تركيبته في جسم الإنسان من المواد الخام التي كانت مُغفلة".

مؤكدةً أن منتجهم، وهو المادة الخام الأساسية لصناعة الأجهزة الطبية التعويضية، كتلك المستخدمة في علاج الأنسجة التالفة بعد العمليات الجراحية أو كمادة خام للأغشية المطورة، مفضل أيضاً في عمليات تطوير عقاقير التكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن استخدامه في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل الجلدية.

وصرحت "ماغدان" أنها تسعى في المقام الأول لتلبية احتياجات الشركات المحلية من الكولاجين الطبي المحلي، لكنها تأمل أن تحقق أهدافها بتصدير الكولاجين الطبي إلى الخارج، قائلةً: "نهدف للوصول إلى مرحلة التصدير. ونجري دراسات لتطوير المنتجات مع شركات مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة. وسنقوم بتنفيذ أعمالنا الموجهة للتصدير. ونخطط للنمو في المستقبل القريب". موضحةً أن "الكولاجين الطبي" يستخدم في قطاعي الصحة والطب في الخارج.

وحول مزايا الإنتاج المحلي لهذه المادة الطبية، أوضحت "ماغدان" أنهم حققوا خفضاً في التكلفة يصل إلى 40%، ما يمكّن الشركات المحلية من الاستفادة من الكولاجين المحلي. وأنهم مع المنتجات المستخدمة لأغراض البحث والتطوير، أصبحوا ينتجون أيضاً احتياجات المستحضرات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل. وأنهم الآن يقومون بمبيعات محلية ودولية من الكولاجين. وقد أعلنوا عن اسم شركتهم في السوق المحلية بالتزامن مع مبادرات للتصدير.

وأضافت أن إعادة تدوير النفايات والاستدامة هما أهدافها الرئيسية، وقالت: "نتبنى مبدأ صفر نفايات أثناء الإنتاج. ونستخدم مواردنا الحالية بشكل مستدام دون الإضرار بالبيئة، لإدخالها في قطاعات ذات قيمة عالية وفقاُ لاستراتيجية الإنتاج المحلي والوطني المطبقة في بلدنا، من خلال تطوير منتجات وخدمات محلية للحد من الواردات".