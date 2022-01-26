العسل التركي يصل إلى 55 دولة خلال عام 2021

وصل العسل التركي خلال عام 2021 إلى أسواق 55 دولة حول العالم، محقق عائدات بلغت 30 مليونا و498 ألفاً و600 دولار.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري منطقة شرقي البحر الأسود في تركيا، فقد وصلت كمية صادرات العسل إلى 9 آلاف و875 طناً بزيادة قدرت بـ 65 بالمئة مقارنة بعام 2020.

كما حققت صادرات العسل التركي نموا في العائدات، وصل إلى 18 بالمئة، مقارنة بعام 2020.

ومن أبرز الدول التي وصلها العسل التركي، الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ 8 ملايين و860 ألفا و506 دولارات، تلتها ألمانيا بـ 6 ملايين و940 ألفا و35 دولارا، ثم إسبانيا بمليونين و261 ألفا و335 دولارا.

من جانبه قال صفوت قليونجو رئيس اتحاد مصدري منطقة شرقي البحر الأسود، إنهم تمكنوا من رفع قيمة وكمية صادرات العسل، خلال 2021، رغم قيود وتحديات وباء كورونا، مضيفاً أنهم يهدفون إلى رفع عدد أسواق البلدان المستوردة للعسل التركي بحلول نهاية 2022.