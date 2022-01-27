الاقتصاد الأمريكي ينمو 5.7 بالمئة في 2021

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة خلال عام 2021، في أقوى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.

وانكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.4 بالمئة في 2020، تحت ضغط جائحة كورونا.

وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (حكومي)، نما الناتج المحلي الأمريكي في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 6.9 بالمئة، بعد نمو 2.3 بالمئة في الربع الثالث السابق له.

وحسب البيانات، فإن الاستثمارات الثابتة زادت بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الرابع، بعد انكماشها 0.9 بالمئة في الربع الثالث من 2021.

وسجل إنفاق المستهلكين نموا بنسبة 3.3 بالمئة، بأعلى من 2 بالمئة في الربع الثالث.

والثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 4 بالمئة في 2022، مقابل 5.2 بالمئة وفق توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.