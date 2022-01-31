ارتفاع أسعار نفط برنت لـ 90 دولارا وسط التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، قرب 90 دولاراً بالنسبة لبرميل خام برنت، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 1.13 بالمئة أو دولار واحد، إلى 89.52 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/آذار بنسبة 1.19 بالمئة أو 1.03 دولار إلى 87.84 دولارا للبرميل.

ومنذ إغلاق تداولات الأسواق العالمية، يوم الجمعة الماضي، لم تهدأ التوترات بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة، من جهة أخرى، وسط تحذيرات من خطوة روسية لغزو أوكرانيا عسكريا.

تعتبر روسيا حاليا ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، وأكبر مزوّد للغاز إلى أوروبا.