زيادة عالية في الصادرات التركية في شهر يناير الماضي

أعلن وزير التجارة محمد موش تسجيل صادرات التركية زيادة مميزة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غُلّا، في وزارة التجارة بأنقرة.

وقال موش: "سجلت صادراتنا في يناير الماضي زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 لتبلغ 17.6 مليار دولار".

وأضاف: "هذا الرقم هو أعلى رقم تصدير لشهر يناير على الإطلاق".

وأشار إلى أن الواردات التركية في يناير بلغت 28 مليار دولار، نتيجة ظروف الشتاء القاسية وغير المتوقعة في السنوات الأخيرة وزيادة أسعار الطاقة.

وكشف موش أن واردات الطاقة في يناير بلغت 9 مليارات دولار.

ومؤخرا، قال الوزير إن تركيا حققت أرقاما قياسية في قطاع التصدير العام المنصرم بجنيها 225.4 مليار دولار.